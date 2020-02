Gemeente plant 5.000ste boom en geeft zo startschot van ‘Bomenplan’ Robby Dierickx

21 februari 2020

16u13 0 Zemst Het schepencollege van Zemst heeft vrijdagmiddag haar 5.000ste gemeentelijke boom geplant. Daarmee werd ook meteen het startschot van het ‘Bomenplan’ gegeven.

De 5.000ste boom – een kastanjelaar – kwam in het plantsoentje aan het kruispunt van de Lindestraat met de Meerweg, de Graaf de Bailletstraat, de Singelweg en de Kleine Lindestraat. “De voorbije maanden hebben we alle bomen langs wegen en grachten geregistreerd en geïnventariseerd”, zegt milieuschepen Joeri Van den Brande (Groen). “Daaruit bleek dat we 5.000 bomen telden. Om ons ‘Bomenplan’ te lanceren, besloten we dan ook de 5.000ste boom aan te planten.”

Met haar ‘Bomenplan’ wil de gemeente de komende jaren doordacht met het planten van bomen tewerk gaan. “Op die manier willen we de juiste bomen op de juiste plaats planten”, aldus Van den Brande. “Binnenkort planten we trouwens ook ons nieuwe geboortebos aan.”