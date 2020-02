Gemeente legt eerste steen nieuwe werkliedenloods begin juni Robby Dierickx

06 februari 2020

14u47 0 Zemst Begin juni start de gemeente met de bouw van de nieuwe werkliedenloods in de Houtemsestraat in Eppegem. Een maand eerder vatten de afbraakwerken van de huidige loods aan. Kostprijs: 4,2 miljoen euro.

De eerste stappen richting de bouw van de nieuwe werkliedenloods in Zemst werden in de vorige legislatuur al gezet, maar op de start van de werken is het wachten tot mei. “Dan beginnen we met de afbraak van een deel van de huidige loods”, verduidelijkt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “Aansluitend leggen we de eerste steen van het nieuwe gebouw. Zodra dat klaar is, kunnen de gemeentearbeiders verhuizen naar dat pand en wordt het laatste deel van de huidige loods afgebroken. We hopen dat we alle werken in één jaar tijd kunnen afronden.”

Dure machines

De komst van de nieuwe werkliedenloods is volgens burgemeester Geerinckx een must. “Het bestaande gebouw is in verval en we kampen er met een veiligheidsprobleem. Bovendien is er arbeidstechnisch heel wat vernieuwing nodig voor het personeel. Tot slot moet zo’n loods, die toch heel wat dure machines huisvest, beter beveiligd worden.”

De oppervlakte zal niet vergroot worden, maar er zal na de werken wel efficiënter gewerkt kunnen worden. Een inspanning die nodig is nu de klusjesdienst van de gemeente en die van het OCMW gebundeld werden.