Gemeente lanceert leidraad voor vrijwilligers Robby Dierickx

05 februari 2020

09u01 0 Zemst Meer dan 300 vrijwilligers tellen de gemeente en het OCMW van Zemst en dus heeft de gemeenteraad een nieuw vrijwilligersbeleid goedgekeurd. Dat moet voor een omkadering van het vrijwilligerswerk zorgen.

Het vernieuwd vrijwilligersbeleid is een duidelijke leidraad voor zowel de vrijwilligers als voor de gemeentelijke medewerkers die met hen in contact komen. Via het vernieuwde beleid wordt duidelijk omschreven aan welke voorwaarden vrijwilligers moeten voldoen, op welke manier een gemeentelijke medewerker hen kan inschakelen, hoe er geëvalueerd kan worden en in welke mate ze verzekerd zijn. Daarnaast stellen de gemeente en het OCMW één vrijwilligerscoördinator aan die instaat voor de algemene coördinatie van het vrijwilligerswerk en één vrijwilligerscoach per gemeentelijke dienst. Die laatsten moeten ervoor zorgen dat alle vrijwilligers persoonlijk ondersteund en gestuurd kunnen worden.

Give A Day

Een belangrijke tool voor de vrijwilligers is het digitaal platform ‘Give A Day’. Daarop kunnen vrijwilligers zelf een profiel aanmaken om op die manier werk te vinden. De coördinator beheert de gegevens van de vrijwilligers en zet vacatures online. Het forum is raadpleegbaar via www.zemst.be/vrijwilligerswerk.

In Zemst zijn meer dan 300 vrijwilligers die onder meer in het woonzorgcentrum, op de dienst Vrije Tijd en het Huis van het Kind aan de slag zijn.