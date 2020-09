Gemeente laat eerste kermis sinds corona-uitbraak toe, maar wel op alternatieve locatie Robby Dierickx

09 september 2020

11u21 1 Zemst Voor het eerst sinds de corona-uitbraak in maart kunnen Zemstse kinderen opnieuw naar de kermis. De gemeente zet het licht immers op groen voor een kermis in Hofstade. Die vindt dit weekend niet op haar traditionele locatie aan de kerk plaats, maar wel op de parking van de Gasthuishofweg om alles coronaproof te laten verlopen.

In Eppegem had begin augustus eigenlijk al de eerste kermis in groot-Zemst georganiseerd moeten worden sinds de coronacrisis, maar die werd finaal afgelast omdat het aantal besmettingen plots begon te stijgen. “De draaiboeken lagen wel al volledig klaar en die kunnen we nu gebruiken voor de kermis van Hofstade”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “Die zal echter wel niet op het plein aan de kerk plaatsvinden, maar op de parking van de Gasthuishofweg. Aan de organisatie van de kermis zijn namelijk verschillende coronaregels verbonden, waaronder het tellen van het aantal bezoekers. Dat zou echter een pak moeilijker zijn indien de kermiskramen aan de kerk zouden staan, waar veel meer passage is.”

Concreet zal er op de parking van de Gasthuishofweg een in- en een uitgang gecreëerd worden, zodat er vlot geteld kan worden. Daarnaast moeten bezoekers een mondmasker dragen en moeten de sociale afstandsregels gerespecteerd worden.