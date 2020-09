Gemeente krijgt archeologische vondsten die vijf jaar geleden in kerk gevonden werden Robby Dierickx

02 september 2020

08u59 0 Zemst De archeologische vondsten die vijf jaar geleden bij de aanleg van een luchtverwarmingskanaal onder de vloer van de Sint-Hubertuskerk in Elewijt aangetroffen werden, zullen binnenkort overgedragen worden aan de gemeente. Het gaat onder meer om restanten van een oude kerk.

Toen een aannemer in 2015 een put groef in de Sint-Hubertuskerk in Elewijt om er een luchtverwarmingskanaal te plaatsen, botste hij op enkele archeologische toevalsvondsten. Daarop voerde het Agentschap Onroerend Erfgoed een beperkt archeologisch onderzoek uit. Tijdens dat onderzoek werden onder meer schedelfragmenten en menselijke botten, maar ook enkele bouwelementen en funderingen van een oude kerk aangetroffen.

Aan de hand van die sporen konden voorlopig een viertal bouwfasen van de kerk worden gereconstrueerd. De oudste fase dateert van de twaalfde eeuw, toen het grootste deel van de kerk voor de toren stond, waar het huidige dorpsplein ligt. Wel stelt het Agentschap Onroerend Erfgoed dat er meer onderzoek nodig is om de fasering te bevestigen. De vondsten zullen binnenkort worden overgedragen aan de gemeente.