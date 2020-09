Gemeente kiest voor open ruimtes en roept verdere verdichting landelijke woonzones halt toe Robby Dierickx

18 september 2020

13u38 0 Zemst Het schepencollege van Zemst wil niet langer dat landelijke woonzones volgebouwd worden en roept daarom de ongecontroleerde verdichting van landelijk gelegen woonzones tijdelijk een halt toe. Tegen die beslissing werden twee klachten ingediend, maar de provincie verwierp die klachten.

Om te vermijden dat landelijke woonzones volgebouwd worden, keurde de Zemstse gemeenteraad in april al een Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling (BGO) ‘kwalitatief landelijk bouwbeleid’ goed. Daarmee wordt de verdere, ongecontroleerde verdichting van landelijk gelegen woonzones tijdelijk een halt toegeroepen. Het gaat om percelen die vaak ver verwijderd zijn van voorzieningen en openbaar vervoer, waardoor een verdere woonverdichting volgens het schepencollege er niet verantwoord is.

Tegen de gemeenteraadsbeslissing van april werden echter twee klachten ingediend, één door oppositiepartijen CD&V en Open Vld en één door enkele particulieren. Het dossier kwam op het bureau van de toenmalige provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “De gouverneur oordeelde inmiddels dat die klachten ongegrond zijn”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Greta Lauwers (VLAM).

Transparant

“De voorbije twintig jaar werd er massaal verkaveld in groot-Zemst en met dit BGO willen we nu een adempauze inlassen. Voor alle duidelijkheid: het gaat alleen om landelijk gelegen woonzones. Het is bovendien een tijdelijke maatregel, in afwachting van de komst van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Landelijke Woonfragmenten’, waarvoor al een stedenbouwkundig bureau aangesteld werd. Als gemeente waren we niet verplicht om de beslissing van deze BGO openbaar te maken, maar we willen als bestuur transparant zijn en hebben onze visie daarom uit te doeken gedaan. Ondertussen hebben al verschillende instanties, waaronder ook lokale besturen, meer informatie omtrent onze werkwijze gevraagd.”