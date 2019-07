Gemeente geeft al subsidie voor 34 buurtfeesten DBS

10 juli 2019

10u27 0 Zemst Al 34 buurtfeesten krijgen ook deze zomer een duwtje in de rug van de gemeente Zemst.

Wie een straatbarbecue of een buurtfeest organiseert, kan hiervoor steun van het gemeentebestuur vragen. Elke bewonersgroep die samen een buurtfeest organiseert, komt in aanmerking voor een subsidie ‘Buurtfeest’ van maximaal 175 euro. De aanvraag doe je via het digitale loket (https://www.zemst.be/form-ondersteuning-buurtfeesten). Het reglement met de voorwaarden vind je op https://www.zemst.be/ondersteuning-buurtfeest.

Met het initiatief wil het gemeentebestuur de sociale contacten in de buurten bevorderen en buren de kans geven om elkaar te ontmoeten, te praten en elkaar te leren kennen.