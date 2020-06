Gemeente gaat stap voor stap alle openbare straatverlichting doven tussen 23 en 5 uur Robby Dierickx

04 juni 2020

12u35 0 Zemst Vanaf 22 juni gaat het schepencollege van Zemst stapsgewijs alle openbare straatverlichting ‘s nachts doven. Het wil daarmee niet alleen besparen, maar ook een inspanning leveren voor het klimaat.

Zemst legde haar oor te luister bij de gemeenten Tervuren en Oud-Heverlee, die al langer de straatverlichting doven. Hun ervaringen tonen aan dat het doven van openbare verlichting geen effect heeft op het aantal verkeersongevallen en de criminaliteitscijfers.

En dus gaan ook de lampen in Zemst vanaf 22 juni uit. Stapsgewijs, weliswaar. Zo zijn eerst de Anjelierenstraat, de Bonekruidstraat, een deel van de Kasteelstraat, de Maalderijstraat, de Marjoleinstraat, de Ossebeemdstraat, de Rozemarijstraat, de Saliestraat, de Tijmvoetweg, de Van Innisstraat en de Witloofstraat aan de beurt. Tijdens een proefperiode kunnen inwoners hun opmerkingen of suggesties aan de gemeente bezorgen. De lichten worden niet gedoofd in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag. Het gaat ook alleen om woonwijken. De straatverlichting langs verbindingswegen blijft gewoon branden.

De invoering van het nieuwe brandprogramma komt er op basis van een ‘masterplan voor openbare verlichting’ voor de gemeente. Zo mikt Zemst tegen 2030 op de volledige ombouw van zijn verlichtingspark naar zuinige ledverlichting. Door daarenboven overbodige openbare verlichting te doven, kan de gemeente grote klimaatwinsten halen.

