Gemeente en politie plaatsen drie extra digitale flitscamera’s Robby Dierickx

16 oktober 2019

14u21 0 Zemst Het gemeentebestuur van Zemst en de lokale politie Kastze gaan deze winter drie extra snelheidscamera’s plaatsen. Ook de andere twee gemeenten van de politiezone – Steenokkerzeel en Kampenhout – bekijken waar er flitscamera’s op gemeentewegen kunnen komen.

Zemst heeft als eerste van de drie gemeenten drie locaties doorgegeven waar de nieuwe snelheidscamera’s moeten komen. Deze winter worden de camera’s in de Elewijtsesteenweg, de Spiltstraat en de Humbeeksebaan geplaatst. “Het gaat om locaties die gekend zijn voor klachten over overdreven snelheid, maar ook over zwaar verkeer”, zegt korpschef van politiezone Kastze Filip Van Steenbergen. “De digitale camera’s zullen immers niet alleen snelheidsovertreders flitsen, maar bezitten ook de techniek van nummerplaatherkenning en de software voor vrachtwagendetectie. Dat laatste is belangrijk om controles op de tonnagebeperking uit te kunnen voeren.” Voorts wordt onderzocht op welke plaatsen op termijn trajectcontrole toegepast kan worden.

Een jaar na de plaatsing van de drie camera’s in Zemst volgt een evaluatie en komen er mogelijk nog wat bij. “Steenokkerzeel en Kampenhout bekijken momenteel – afhankelijk van hun budget – waar er op hun grondgebied camera’s op gemeentewegen moeten komen”, aldus nog Van Steenbergen.

De gemeenten staan in voor de kosten van de palen, terwijl de politie de digitale camera’s betaalt.