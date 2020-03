Gemeente en organisator zetten alles op alles voor veilige Pinksterjaarmarkt Robby Dierickx

04 maart 2020

14u27 0 Zemst Het schepencollege van Zemst, de politie, de brandweer, de noodplancoördinator en de organisator van de Pinksterjaarmarkt hebben tijdens een veiligheidsoverleg bepaald dat er verschillende maatregelen genomen zullen worden om het grootste eendagsevenement in Zemst veilig te laten verlopen. Zo zal de markt op 1 juni met betonbarrières beschermd worden tegen voertuigen.

Met enkele duizenden bezoekers is de Pinksterjaarmarkt elk jaar een groot succes. Het hoge aantal bezoekers brengt echter ook wat veiligheidsrisico’s met zich mee. Daarom zaten de bevoegde instanties onlangs samen om een veiligheidsplan uit te werken. De Pinksterjaarmarkt zal op 1 juni afgeschermd worden met betonbarrières om inrijdende voertuigen te weren. Daarnaast komen er veilige omleidingen voor het verkeer en wordt een pendeldienst van en naar de parking van MZ Shopping ingelast. Voorts plant de gemeente meer parkeerplaatsen voor mensen met een beperking en ruimere parkings voor fietsen, is er bijzondere aandacht voor dierenwelzijn, komen er schuilplaatsen bij noodweer, worden louche standhouders via screenings geweerd en doen de brandweer en de politie tijdens de ochtend van de markt een veiligheidsrondgang.

Eerder besliste het schepencollege al dat er geen dieren meer verkocht mogen worden op de Pinksterjaarmarkt.