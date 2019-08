Gemeente en OCMW zoeken nieuwe conciërge voor Paviljoen Maria RDK

09 augustus 2019

16u07 0

De gemeente Zemst en het OCMW zijn op zoek naar een nieuwe conciërge voor Paviljoen Maria in Eppegem. De pedagogische vrijwilliger/conciërge zorgt mee voor de zes jongvolwassenen met een lichte of matige ondersteuningsnood die in het paviljoen wonen. Als conciërge woon je zelf in een aparte woning binnen Paviljoen Maria. Ook een zorgkoppel mag zich aanmelden indien interesse in het project.