Geluidsabsorberende kubussen en panelen maken refter Ter Berken stiller Robby Dierickx

12 maart 2020

15u49 0 Zemst In GO!-basisschool Ter Berken in Hofstade is het sinds kort wat stiller tijdens het middagmaal in de refter. Dankzij vriendenkring Ambroosje vzw werd geld ingezameld om absorberende panelen en kubussen in de eetzaal te plaatsen.

Wie de refter van de basisschool in Hofstade binnen wandelt, denkt waarschijnlijk dat de kubussen en panelen aan het plafond als decoratie dienen, maar dat is niet het geval. Ze werden er opgehangen als akoestische verbetering. “Iedereen weet dat een eetzaal een rumoerige plaats kan zijn”, zegt directeur David Van Goethem. “Maar niet zo bij ons. Dankzij die geluidsabsorberende elementen eten onze kinderen sinds kort in relatieve stilte. En geloof me, dat is aangenamer voor iedereen, zowel voor onze kokkinnen, als voor de toezichthouders en uiteraard voor de leerlingen zelf. Want zeg nu zelf: gezellig keuvelen hoort bij een fijne maaltijd.”

Ook de turnzaal krijgt volgend jaar een akoestische opwaardering. Het is de vriendenkring Ambroosje vzw die ervoor gezorgd heeft dat het voortaan wat stiller is op school. “Elk jaar organiseren wij tal van activiteiten, zoals een wafelverkoop, een winterfuif en meerdere eetfestijnen. Met de opbrengst brengen we verbeteringen aan aan de school, zoals dit jaar de akoestiek’, zegt Bram Van Laeken, voorzitter van de vriendenkring.