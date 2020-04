Geen Weerdse Bierfeesten door coronavirus, maar fuiven kan toch dankzij live dj-set en Spotifylijst Robby Dierickx

30 april 2020

13u50 0 Zemst Donderdagavond had de 37ste editie van de Weerdse Bierfeesten normaal op gang getrapt moeten worden, maar door het coronavirus viel het festival helemaal in het water. Maar niet getreurd, want dankzij tal van acties kan je de Weerdse Bierfeesten tot en met zondag min of meer in of rond je kot beleven.

“We hebben een Spotifylijst samengesteld met tientallen liedjes van artiesten die dit weekend normaal op onze podia hadden gestaan”, zegt Stijn Bauters van de organisatie. “Daarnaast zullen onze huisdeejays C-Man en dj Harry zaterdagmiddag van 16 tot 18 uur een live dj-set van in een studio in Puurs draaien. Het feestje zal via de livestream van onze Facebookpagina te volgen zijn. Op die manier kan iedereen toch in zijn eigen kot feesten.”

Maar ook de Chiro van Weerde organiseert haar zondagse activiteit in het kader van de Bierfeesten. Zo vraagt de jeugdbeweging aan alle inwoners van de Zemstse deelgemeente om nu zondag alle T-shirts en truien van de Weerdse Bierfeesten buiten te hangen. Wie geen kledij van het festival heeft, kan posters ophangen of zelfs bierflesjes buitenzetten. De leiding zal zondag ook een tocht in het thema van de Bierfeesten organiseren.

Ondertussen liet de organisatie weten dat de data voor volgend jaar al vastliggen. Zo vindt de 37ste editie van de Weerdse Bierfeesten op 7 en 8 mei 2021 plaats.