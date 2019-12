Geen rubber, wel milieuvriendelijker kurk op nieuw kunstgrasveld Elewijt Robby Dierickx

30 december 2019

15u21 0 Zemst Op nog wat kleine afwerkingen na is het nieuwe kunstgrasveld aan Den Dries in Elewijt klaar. Opvallend: het veld bevat geen rubberbolletjes maar wel kurk. Een duurder, maar milieuvriendelijker alternatief.

Het nieuwe kunstgrasveld van voetbalclub KCVV Elewijt kwam in de plaats van het tweede grasterrein op Den Dries. “Een broodnodige realisatie, want dat grasveld was in de wintermaanden haast onbespeelbaar”, zegt sportschepen Tim Borteel (sp.a). “Daardoor moesten de jeugdspelers vaak uitwijken, wat niet evident was. Maar dat is nu verleden tijd. Op het kunstgrasveld kan een heel seizoen lang gespeeld worden.”

In tegenstelling tot de meeste andere synthetische velden ligt er in Elewijt geen rubber maar wel kurk tussen de ‘grassprietjes’. “Een bewuste keuze”, aldus nog de schepen. “Het veld mag hierdoor wel 37.000 euro duurder zijn, maar het is wel een pak milieuvriendelijker. De rubberen bolletjes – die afkomstig zijn van gemalen autobanden - komen namelijk vaak in wasmachines en in het grondwater terecht. Dat is met kurk – een natuurlijk product – niet het geval. Daarnaast is verwerkingskost bij de aanleg van een nieuw veld na pakweg 15 jaar minder hoog dan een terrein met rubber. De meerkost die we vandaag betalen recupereren we dus bij de vernieuwing van de mat.”