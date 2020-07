Geen eetdagen voor verenigingen? Dan schiet mobiele pizzabakkerij hen te hulp Robby Dierickx

31 juli 2020

10u48 2 Zemst Door het coronavirus zagen heel wat verenigingen en sportclubs hun eetdagen in het water vallen. Met de huidige cijfers is de kans reëel dat dat ook de komende maanden het geval zal zijn. Een financiële domper voor de verenigingen, maar zij krijgen nu de hulp van mobiele pizzabakkerij Fireslice uit Elewijt, die zelf zwaar lijdt onder de coronacrisis.

Simon Mattelé (35) uit Nederokkerzeel en Jeroen Pishoudt (29) uit Elewijt richtten begin vorig jaar Fireslice op. Sindsdien staan ze regelmatig met hun mobiele pizzabakkerij op privéfeestjes bij mensen thuis. Sinds midden maart ligt de hele werking echter stil door de uitbraak van het coronavirus. Steun kregen ze niet. “Omdat er voor de hele evenementensector weinig perspectief is, zeker door de nieuwe dramatische cijfers, waren we dan ook op zoek naar een alternatief”, vertelt Simon Mattelé. “En zo hebben we een totaal nieuw concept uitgewerkt dat ook verenigingen een handje moet helpen. We zaten zelf jarenlang in jeugdverenigingen en bij sportclubs en weten dus maar al te goed hoe belangrijk eetdagen zijn om de kas wat te spijzen. Maar al die eetdagen werden geschrapt door het verdomde virus. Ons nieuw concept moet de verenigingen helpen en zorgt ervoor dat we ook zelf opnieuw wat kunnen werken.”

Geen kosten maken

Concreet hebben Simon en Jeroen een alternatief voor de gesneuvelde eetdagen gevonden. “Zo denken we aan een takeaway- en delivery-eetdag”, aldus nog Simon. “Verenigingen laten ons weten waar we met onze mobiel pizza’s moeten bakken en zij leveren alles aan huis of organiseren een afhaaldienst. Een deel van de opbrengst is voor ons, het andere deel voor de vereniging. De verenigingen moeten zelf geen kosten maken, want ze hoeven geen zaal te huren of voedsel aan te kopen. Wij zorgen ook zelf voor een flyer en een affiche om het evenement aan te kondigen. Een win-winsituatie dus.”

Wie Fireslice wil boeken, kan mailen naar info@fireslice.be.