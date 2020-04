Geen De Kreuners en Guy Swinnen in Weerde: gemeente verbiedt Bierfeesten Schepencollege gaat alle evenementen tot en met 1 juni apart evalueren Robby Dierickx

02 april 2020

07u30 0 Zemst Er komt dit jaar geen 37ste editie van de Weerdse Bierfeesten. Het schepencollege van Zemst heeft het evenement verboden als gevolg van het coronavirus. Er komt dit jaar geen 37ste editie van de Weerdse Bierfeesten. Het schepencollege van Zemst heeft het evenement verboden als gevolg van het coronavirus. Vorige week nog riep de organisatie van het festival – dat zowat 10.000 feestvierders naar de Ketelveldweg zou lokken – de hogere overheden op om duidelijkheid te creëren. Omdat die er niet kwam, hakt het schepencollege de knoop nu door.

De Weerdse Bierfeesten zouden dit jaar normaal op 30 april en 1 en 2 mei plaatsvinden. Op de affiche stonden onder meer De Kreuners, Guy Swinnen, Pat Krimson en Warhola. Door het coronavirus werd de voorbereiding van het festival, dat uitzonderlijk drie dagen zou plaatsvinden, echter bemoeilijkt. Om die reden vroeg de organisatie de hogere overheden vorige week nog om duidelijkheid. Maar die kwam er vrijdag niet. Toen besliste de Nationale Veiligheidsraad om de huidige coronamaatregelen tot slechts 19 april te verlengen, met een optie om er uiteindelijk nog twee extra weken aan te breien. Daardoor was het voor de organisatoren van de Weerdse Bierfeesten onduidelijk of hun evenement dit jaar al dan niet kon plaatsvinden.

Maar nu heeft het Zemstse schepencollege zelf beslist om het festival te verbieden. “Het zou niet verantwoord zijn om over een maand een evenement met 10.000 mensen te organiseren”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “Door het burgemeestersbesluit waarmee we het festival verbieden, scheppen we klaarheid voor de organisatoren. We zullen nu voor elk evenement tot en met 1 juni apart bekijken of het wel verantwoord is om het te laten plaatsvinden.”

Moeilijkste beslissing

De organisatie van de Weerdse Bierfeesten betreurt dat het de 37ste editie van het festival in het water ziet vallen, maar is wel opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is. “Want dit nieuws zat er uiteraard al een tijdje aan te komen”, beseft ook Stijn Bauters. “Door de uitbraak van het coronavirus en de getroffen maatregelen, die wij voor alle duidelijkheid ten volle steunen, was het onmogelijk om 10.000 mensen te ontvangen. We stellen de gezondheid van onze vele bezoekers, medewerkers en artiesten voorop en zien ons daarom genoodzaakt om het evenement te annuleren. Natuurlijk is dit voor ons de moeilijkste beslissing in ons bestaan, maar we zullen er alles aan doen om deze domper te boven te komen.”

Door de uitbraak van het coronavirus en de getroffen maatregelen, die wij voor alle duidelijkheid ten volle steunen, was het onmogelijk om 10.000 mensen te ontvangen. We stellen de gezondheid van onze vele bezoekers, medewerkers en artiesten voorop en zien ons daarom genoodzaakt om het evenement te annuleren Stijn Bauters van de Weerdse Bierfeesten

De artiesten op een later moment naar Weerde laten afzakken, was volgens de organisatie geen optie. “Er zijn verschillende redenen waarom dit niet mogelijk is”, aldus nog Stijn Bauters. “We zullen ni bekijken wat we financieel gezien met de artiesten kunnen regelen. Een deel van hen kunnen we misschien meteen naar volgend jaar boeken, al zal het dan opnieuw een tweedaagse editie worden waardoor we onmogelijk de volledige affiche kunnen kopiëren. Iedereen die de voorbije weken en maanden een ticket kocht, zal zo snel mogelijk terugbetaald worden.”

Applaus voor zorgsector

Ondanks dat de organisatoren zelf voor enkele moeilijke weken staan – het verlies wordt op enkele duizenden euro’s geschat - zijn hun gedachten vooral bij de mensen die te lijden hebben onder het coronavirus en bij de zorg- en dienstverleners die zich elke dag inzetten voor wat echt telt. “Als er dan geen muzikale helden naar onze festivalweide komen, applaudisseren wij graag voor deze artiesten”, besluit Bauters.

Ondertussen laat de organisatie weten dat de Weerdse Bierfeesten volgend jaar op vrijdag 7 en zaterdag 8 mei zullen plaatsvinden.