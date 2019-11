Geen Black Friday maar wel Engaged Friday bij Carmi: deel verkoop gaat naar goed doel Robby Dierickx

28 november 2019

Terwijl heel wat (online) winkels vrijdag met kortingen strooien in het kader van Black Friday gooit men het bij schoenenwinkel Carmi in Zemst over een andere boeg. Het familiebedrijf schenkt per aankoop vijf procent van het aankoopbedrag aan de vzw Windkracht Zemst.

Het is al het tweede jaar op een rij dat de schoenenwinkels van Carmi het op Black Friday ietwat anders aanpakken. Voor de klanten zijn er geen kortingen, maar met hun aankopen steunen ze wel een goed doel. In het filiaal langs de Brusselsesteenweg in Zemst werd voor de vzw Windkracht gekozen. Concreet gaat vijf procent van de omzet naar die vzw, die zorgt voor dagbesteding van jong volwassenen met een beperking. In de andere winkels van Carmi in Vlaanderen wordt ook telkens voor een lokaal goed doel gekozen.