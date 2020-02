Geboortebos valt bijna letterlijk in het water Margo Koekoekx Robby Dierickx

28 februari 2020

10u22 0 Zemst Jonge ouders zien het planten van hun geboorteboom letterlijk in het water vallen. Door de regen is de grond waar de bomen moeten komen veel te drassig. Daardoor zouden de meeste onder hen afsterven.

Normaal was aanstaande zaterdag plantdag aan het geboortebos in Zemst. Door de te natte grond en de nog voorspelde regenval kunnen ouders niet aan de slag. De gemeente ziet zich genoodzaakt de plantdag af te blazen. “Donderdag heeft ons team Werken in Eigen Beheer een poging ondernomen om de plantputten te graven om het voor de genodigden makkelijk te maken, maar dat mocht niet baten”, laat Joeri Van Den Brande (Groen), schepen van Leefmilieu weten.

Uitstel is echter geen afstel. Er wordt bekeken wanneer een andere plantdag kan doorgaan.