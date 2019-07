Fietser van oversteekplaats gemaaid: slachtoffer zwaargewond Robby Dierickx

17u19 12 Zemst Aan de ingang van het domein Sport Vlaanderen in Hofstade is een fietser zondagmiddag zwaargewond geraakt nadat hij van de oversteekplaats gemaaid werd. De man kwam uit de richting van Elewijt en wilde ter hoogte van de ingang van het domein Sport Vlaanderen de Tervuursesteenweg oversteken.

“Een automobilist die uit de richting van Elewijt kwam, had dat gezien en stopte”, zegt Filip Van Steenbergen, korpschef van politiezone KASTZE. “Maar een automobilist die uit de richting van Hofstade kwam, had de fietser niet gezien. Hij reed hem op de oversteekplaats aan. De klap was zo hevig dat de man enkele meters weggekatapulteerd werd. Zijn fiets belandde zelfs in de wat verderop gelegen fietstunnel. Het slachtoffer, een oudere man, was even buiten bewustzijn. Toen hij opnieuw bij bewustzijn was, klaagde hij van pijn aan de benen. Hij bloedde ook hevig aan het hoofd.”

De man werd met zware verwondingen afgevoerd naar het Sint-Maartenziekenhuis in Mechelen. De automobilist die het ongeval veroorzaakte, werd ter plaatse verhoord.