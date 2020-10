Fiets te klein? Ruil hem dan in bij de fietsotheek Robby Dierickx

05 oktober 2020

09u50 2 Zemst In Zemst is afgelopen weekend de fietsotheek ‘Op Wielekes’ officieel geopend. In die fietsotheek kunnen kinderen hun te kleine fiets inruilen voor een groter exemplaar.

“De bedoeling van dit initiatief is om elk kind toegang te geven tot een kwalitatieve fiets op maat”, zegt schepen van Vrijwilligersbeleid Kathleen Goovaerts (N-VA). “We willen immers niet alleen iedereen op de fiets krijgen, maar we willen dit ook graag veilig laten gebeuren. De fietsotheek wordt nu bij de opstart nog uitgebreid ondersteund door onze gemeentelijke diensten. Maar op termijn zal hij volledig op vrijwilligers draaien.”

Het initiatief komt er omdat kinderen hun fiets snel ontgroeien, waardoor de aankoop van een nieuwe tweewieler vaak uitgesteld wordt. In de fietsotheek kunnen kinderen hun te kleine fiets inruilen voor een groter exemplaar. Alle geruilde fietsen worden telkens opnieuw volledig in orde gebracht door vrijwilligers met kennis van zaken of indien nodig zelfs door een fietsenmaker.

Het jaarlijkse lidgeld voor Zemstenaars bedraagt 30 euro per fiets voor het eerste kind en 20 euro voor de volgende kinderen. Er wordt een eenmalige waarborg van 50 euro per fiets (30 euro voor het tweede kind) aangerekend. Wie niet in Zemst woont, maar toch gebruik wil maken van het aanbod van de fietsotheek, kan een fiets ontlenen voor 10 euro extra bovenop de normale tarieven.