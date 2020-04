Fervente lopers zien marathons één voor één wegvallen door corona, dus organiseren ze virtuele loopwedstrijd Robby Dierickx

11u33 4 Zemst Maandenlang hadden ze ervoor getraind, maar door de coronacrisis zien fervente lopers deze dagen de ene loopwedstrijd na de andere geschrapt worden. Zo ook Robin Vandendael (31) en Bart Van Roey (42), twee Zemstenaars die lid zijn van de Vilvoordse atletiekclub Sparta. En daarom hebben ze nu zelf een virtuele loopwedstrijd georganiseerd. Via de app ‘Strava’ kan iedereen deelnemen.

De marathon van Enschede stond al maanden met rood aangestipt in de agenda van Bart Van Roey – Robin Vandendael moest door een blessure afzeggen – maar door het coronavirus werd de loopwedstrijd op 19 april afgelast. “Ook heel wat andere wedstrijden werden geannuleerd”, zegt Robin. “Normaal gezien trainen we met een doel, maar nu er voorlopig geen officiële wedstrijden meer op de agenda staan, is dat moeilijk. Daarom hebben we beslist om zelf een virtuele loopwedstrijd te organiseren. Op die manier kan iedereen toch met een doel gaan lopen.”

Strava

Concreet stippelden Bart en Robin via Google Maps een parcours van 6,2 kilometer in Zemst en Zemst-Laar uit. “Een parcours dat alleen over trage en autoluwe wegen loopt”, verduidelijkt Robin Vandendael. “Wie de gekende app ‘Strava’ gebruikt, kan automatisch deelnemen. Lopers moeten op voorhand wel het parcours opzoeken via ‘segment ontdekken’. Zoeken ze daar naar Covid-19 #BlijfInUwKot, dan vinden ze de lus terug. Onderweg hebben we ook wel wat pijltjes en wegmarkeringen aangebracht. De tijd van iedere loper wordt automatisch geregistreerd en aan de rangschikking toegevoegd. Momenteel hebben al dertig mensen het parcours gelopen. Dinsdag werd de recordtijd bij de vrouwen door een 13-jarig meisje verbroken. Zaterdag sneuvelde het ‘oude’ record bij de mannen.”

Prijzen

De virtuele loopwedstrijd zal al zeker tot het einde van de coronamaatregelen online blijven staan. Alle deelnemers kunnen een prijs winnen. De man en de vrouw die op het einde van de virtuele loopwedstrijd bovenaan de rangschikking staan, krijgen sokken van ‘Run With The Border’ uit Weerde en sportvoeding van ‘Sports2’ uit Hofstade.