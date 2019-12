Familiedrama Zemst: moeder (91) stierf natuurlijke dood SHVM WHW

23 december 2019

13u29 2 Zemst De 91-jarige weduwe die zaterdag 21 december samen met haar zoon dood werd aangetroffen in hun woning in de Heidestraat, is volgens de resultaten van de autopsie, die vandaag plaatsvond, aan een natuurlijke dood gestorven. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde.

In de Heidestraat in het Vlaams-Brabantse Weerde bij Zemst trof de politie zaterdag twee doden in een woning aan nadat een bezorgde overbuurvrouw geen beweging opmerkte aan de woning. Het ging daarbij om een moeder (91) en haar zoon (58). De moeder stierf enkele dagen voor de ontdekking aan een natuurlijke dood. De vrouw werd aangetroffen in haar zetel, ingestopt onder een deken tot aan haar middel. Haar lichaam was op dat moment al in verre staat van ontbinding.

Haar zoon, de 58-jarige Walter Teughels, kon de dood van z’n moeder niet verkroppen en pleegde zelfmoord.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be