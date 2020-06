Erkende verenigingen krijgen eerste reeks steunmaatregelen van gemeente Robby Dierickx

19 juni 2020

09u30 0 Zemst Omdat de coronacrisis voor heel wat verenigingen een financiële domper betekende, heeft het schepencollege van Zemst een eerste ondersteuningspakket gelanceerd. Concreet krijgen erkende verenigingen verschillende premies en subsidies.

Alle erkende verenigingen mogen binnenkort een Horeca-Z-cheque ter waarde van 100 euro verwachten. Op die manier krijgen niet alleen de verenigingen een duwtje in de rug, maar wordt ook de lokale horeca financieel gesteund. Daarnaast is er voor alle erkende sport-, jeugd- en cultuurverenigingen een eenmalige uitbetaling van extra werkingssubsidies. Concreet gaat het om het bedrag dat vorig jaar al uitbetaald werd en dat deze maand nogmaals op de rekeningen gestort zal worden. Daarnaast worden de subsidies van 2020 ook berekend en uitbetaald volgens de geldende regels en termijnen. Tot slot geeft de gemeente ook een eenmalige heropstartpremie van 1.500 euro aan verenigingen met minder dan 200 leden en 2.500 euro aan verenigingen die meer dan 200 leden tellen. Met deze éénmalige opstartpremie kunnen deze erkende verenigingen de extra kosten die verbonden zijn aan de heropstart van hun werking gemakkelijker overbruggen.

Meerwaarde

Alle jeugdverenigingen kunnen dan weer kiezen tussen een kampcheque ter waarde van 5 euro per deelnemer of Z-cheques. Kiest de jeugdvereniging voor de laatste optie, dan wordt het totaalbedrag verhoogd met tien procent. “Verenigingen zijn een grote meerwaarde in onze samenleving”, zegt Tim Borteel (sp.a), schepen van Jeugd en Sport. “Door de coronacrisis hebben ze hun activiteiten moeten staken. Met dit pakket aan ondersteuningsmaatregelen hopen we dat ze hun werking in de toekomst toch kunnen blijven verder zetten.”

Toekomstige werking

“Uit een rondvraag bij onze erkende verenigingen bleek dat vooral het niet kunnen doorgaan van initiatieven om de clubkas te spijzen, zwaar doorwegen en de toekomstige werking hypothekeren”, pikt Kathleen Goovaerts (N-VA), schepen van Cultuur, in. “We hopen hen met dit eerste ondersteuningspakket het nodige duwtje in de rug te kunnen geven zodat de verenigingen succesvol verder kunnen.”

Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) laat weten dat de Z-cheques een win-win voor de horeca en de verenigingen betekenen. “Onze plaatselijke winkels en horecazaken werden door de coronacrisis immers ook verplicht om te sluiten en verdienen dus ook extra ondersteuning.”

Later wordt nog een tweede reeks steunmaatregelen gelanceerd.