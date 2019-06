Erevoorzitter N-VA Roger De Lentdecker (71) verliest strijd tegen kanker Robby Dierickx

11u24 0 Zemst Roger De Lentdecker, die drie maanden geleden de fakkel van voorzitter van N-VA Zemst doorgaf aan Johan Fluit, is dinsdag op 71-jarige leeftijd gestorven aan kanker. “Onze partij verliest een waardevol iemand”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx.

In 1978 zette Roger De Lentdecker zijn eerste stappen in de Zemste politiek. Hij werd toen namelijk bestuurslid bij de Volksunie in Hofstade. Sindsdien was hij – ook bij N-VA – altijd achter de schermen actief. Uiteindelijke leidde hij de N-VA-afdeling van Zemst acht jaar. In maart gaf hij de fakkel door aan Johan Fluit. Toen al was de erevoorzitter zwaar ziek. Uiteindelijk verloor hij afgelopen dinsdag de strijd tegen kanker. “Roger heeft de afdeling jaren gedragen”, aldus een aangeslagen burgemeester Geerinckx. “Voor mij persoonlijk was hij een politieke steun en een klankbord. Zeker in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar heb ik veel met hem samengewerkt, waardoor we ook een vriendschappelijke band opbouwden. Zijn verlies valt me daarom ook heel zwaar.”

De uitvaartplechtigheid van Roger De Lentdecker vindt nu zaterdag om 10 uur in de kerk van Hofstade plaats.