Eppegem Bruist met optredens en rommelmarkt RDK

05 augustus 2019

Komend weekend staat Eppegem volledig in het teken van Eppegem Bruist. Op zaterdag en zondag is er een groot zomerterras in het centrum van de Zemstse deelgemeente met op zaterdagavond om 20 uur een optreden van NeverB4. Onder meer het biertje Zennegod wordt er geserveerd.

Zondag start de rommelmarkt om 11 uur. In en rond de dorpskern staan meer dan honderd standhouders met een kraampje. Vanaf 14 uur is er langs het parcours diverse animatie voorzien. Op het hoofdpodium zijn er optredens van de Koninklijke Fanfare Hoop in de Toekomst, Touchwood en als afsluiter The BurnOut Buddies.

Voor de kinderen is er een speciale Kids Corner met allerlei animatie, waaronder een schminkstand en een springkasteel.

De opbrengst van het terras gaat volledigheid naar de bouw van de nieuwe Chiro-lokalen in Eppegem.