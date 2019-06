Elf tuinen te bezichtigen tijdens achtste editie Tuinroute RDK

Op zaterdag 29 en zondag 30 juni wordt in groot-Zemst de achtste editie van de Tuinroute georganiseerd. Een heel weekend lang vallen elf mooie tuinen te bewonderen. Er is dit jaar speciale aandacht voor jonge gezinnen die met hun kroost op pad zijn. Onderweg wordt er voor kleuters en peuters heel wat op poten gezet. Bij handelaars en deelnemers kan je een foldertje met een handig plannetje bemachtigen. Op die manier kunnen deelnemers hun eigen traject uitstippelen. De organisatie van de Tuinroute is een samenwerking tussen de gemeente en de VVV Toerisme Zemst.