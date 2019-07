Eerste openluchtfilm Zemst Onder De Sterren lokt meteen veel volk RDK

24 juli 2019

09u29 0 Zemst Op het Plein van de Verdraagzaamheid is dinsdagavond een nieuwe editie van Zemst Onder De Sterren op gang getrapt. Zes weken lang kunnen de Zemstenaars op dinsdagavond genieten van evenveel openluchtfilms.

Ruim honderd inwoners zakten dinsdag naar het Plein van de Verdraagzaamheid af voor de film Bohemian Rapsody. Volgende week verhuist het hele gebeuren naar het binnenplein van de Schranshoeve in Eppegem, waar A Star is Born vertoond wordt. Nadien zijn ook De Collega’s 2.0 (6 augustus aan Hof ter Loxem in Laar), Trio (13 augustus op het grasplein aan d’ Oude School in Weerde), Girl (20 augustus op het grasplein aan het Sportimonium in Hofstade) en Kursk (27 augustus aan de Heirweg in Elewijt) aan de beurt.

Er wordt telkens een voorraad stoelen voorzien, maar de gemeente vraagt inwoners wel om eigen stoelen mee te brengen. Bij slecht weer wordt de vertoning afgelast of indien mogelijk naar binnen verhuisd. De laatste informatie wordt steeds op de Facebookpagina van de vrijetijdsdienst van de gemeente geplaatst.