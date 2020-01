Eerste Nieuwjaarsduik lokt meteen 101 zwemmers: “Maak hier maar een jaarlijkse traditie van” Schepencollege gaat eerste editie nog evalueren, maar reageert alvast heel positief Robby Dierickx

19 januari 2020

15u54 2 Zemst In het domein Sport Vlaanderen in Hofstade hebben 101 Zemstenaars zondagmiddag een frisse duik in de zwemvijver genomen. Ook een deel van het schepencollege waagde zich aan een plons. De deelnemers waren na afloop laaiend enthousiast. “Hopelijk wordt dit een jaarlijks evenement”, klonk het.

Met 101 waren ze, de ijsberen van Zemst die zondagmiddag naar het domein Sport Vlaanderen in Hofstade afzakten voor de allereerste Nieuwjaarsduik. Het schepencollege besloot midden vorig jaar voor de eerste keer een nieuwjaarsreceptie te organiseren, maar wilde er iets speciaals aan koppelen. “En zo is de Nieuwjaarsduik ontstaan”, zegt schepen van Recreatie Tim Borteel (sp.a), die zelf ook een zwembroek aantrok. “Voor de organisatie van het evenement gingen we in zee met een private partner.”

Samen opwarmen

Alvorens de deelnemers het koude water – amper 7,5 graden – in doken, werd er gezamenlijk opgewarmd in een grote tent. Een kwartier later gaf burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) van op het strand het startschot van de eerste Nieuwjaarsduik. Zo snel de duikers het water in sprongen, zo snel kwamen ze er ook weer uit. Ook burgemeester Geerinckx trok haar badpak aan en nam een plons in de zwemvijver. “Het was bijzonder koud”, klonk het achteraf. “Maar dit deed zoveel deugd. Nu gaan we ons opwarmen met een tas soep. Ik ben trouwens heel tevreden met de opkomst. Niet alleen doken 101 inwoners in het koude water, ook waren er heel wat toeschouwers.”

Bucketlist

En de zwemmers, die waren na afloop laaiend enthousiast over het initiatief. “Dit stond al lang op mijn bucketlist”, aldus Els Verhaegen. “Maar de jaarlijkse Nieuwjaarsduik in Oostende is telkens zo’n overrompeling. Dat we nu in onze eigen gemeente zo’n plons kunnen maken, is dan ook fantastisch. Ik heb er echt van genoten. Jammer dat iedereen weer zo snel uit het water ging. Ik had er gerust wat langer in kunnen blijven (lacht).”

Elk jaar

Of ze onderweg getwijfeld had om in het koude water te springen? “Geen seconde”, klinkt het. “En er was ook niet echt een weg terug, want door de massa werd je automatisch in het water gedreven (lacht). Ik hoop dat de gemeente dit vanaf nu elk jaar zal organiseren, want het brengt de inwoners dichter bij mekaar.”

De kans dat er ook volgend jaar opnieuw in het water gesprongen zal worden, is reëel. Hoewel het schepencollege de eerste editie nog officieel moet evalueren, waren de reacties al heel positief. “Het was dan ook een regelrecht succes”, aldus nog Veerle Geerinckx. “Met het domein Sport Vlaanderen hebben we de geschikte locatie voor zo’n evenement. Daarnaast is het voor de inwoners ook de ideale gelegenheid om mekaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen.”

Alle Zemstenaren kregen tijdens de Nieuwjaarsreceptie drie drankbonnetjes.