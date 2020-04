Drugsverslaafde jongeman slaat stiefvader ‘omdat hij geen honger heeft’ Wouter Hertogs

27 april 2020

14u13 0 Zemst Een jongeman uit Zemst is veroordeeld tot een autonome probatiestraf van 18 maanden voor slagen en verwondingen. In die periode zal hij zich moeten laten behandelen voor zijn drugs- en agressieprobleem. Hij sloeg zijn stiefvader na een discussie over het avondmaal.

De aanleiding voor de slagen op 8 juli was zeer banaal. Zijn moeder had hem geroepen omdat het eten klaar was. Woedend stoof de jongeman naar beneden “omdat hij zich had moeten haasten en hij nu geen honger meer had.” Hij repte zich naar buiten en begon op de jacuzzi te slaan. Zijn moeder schold hij dan weer de huid vol. Toen ze haar vriend vroeg de politie te bellen, richtte de jongeman zich tegen zijn stiefvader. Eerst daagde hij hem uit om een potje te gaan knokken in de tuin. Toen hij daar niet op inging, gaf hij hem een vuistslag. Volgens het parket heeft een drugsprobleem. Niet alleen gebruikte hij al lang cannabis maar ook vreesde zijn familie dat hij stilaan verslaafd raakt aan cocaïne. Daarom besloot de rechter hem een autonome probatiestraf op te leggen. Binnen een termijn van 18 maanden moet hij zich laten begeleiden in zijn drugsprobleem. Indien hij dit niet doet wacht hem een strengere straf.