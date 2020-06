Drugsdealer opgepakt tijdens kleinschalige verkeerscontrole Margo Koekoekx Robby Dierickx

01 juni 2020

14u26 0 Zemst De agenten van Politiezone Kastze deden zaterdagavond een onverwachte vangst tijdens een kleine verkeersactie. Vijf bestuurders testten positief, de laatste reed weg, kon gevat worden en bleek een drugsdealer uit het Vilvoordse te zijn.

Tijdens een kleinschalige verkeersactie op de Rubenslaan in Elewijt testten vijf bestuurders positief. “Eigenlijk is dat heel veel voor zo’n kleine actie”, benadrukt korpschef Filip van Steenbergen. “De vijfde vluchtte met de wagen en vervolgens te voet. Even later vatten we hem op de Steendreef en bleek hij cannabis op zak te hebben.”

Het team liet een drugshond komen en vond wat later ook nog cocaïne in een verborgen compartiment in het voertuig. De hoeveelheden wijzen op meer dan eigen gebruik. “We stelden een proces verbaal op voor handel in verdovende middelen. De man van 22 werd aangehouden door de onderzoeksrechter en verblijft momenteel in de gevangenis van Sint-Gillis.”

De agenten trokken vijf rijbewijzen in en lieten vier voertuigen takelen wegens diverse overtredingen.

Topprioriteit

De aanpak van drugshandel en rijden onder invloed van alcohol en drugs is een topprioriteit in het beleidsplan van politiezone Kastze. “Wij stellen overigens vast dat de verhouding overtredingen voor rijden onder invloed even groot is dan bij controles voor de coronamaatregelen”, laat Van Steenbergen weten.