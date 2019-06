Drie extra nutskasten in historisch jasje RDK

05 juni 2019

18u03 1 Zemst De gemeente Zemst heeft drie extra nutskasten in een historisch jasje gestoken. Daarmee wil men de grijze kasten verfraaien.

De eerste exemplaren werden vorig jaar al aangekleed met historische beelden. Het initiatief kwam er toen om de tienjarige samenwerking met de Beeldbank – een website waarop duizenden historische foto’s, beelden en prentkaarten verzameld en ontsloten werden voor het publiek – te vieren. Samen met de heemkring De Semse werden historische beelden van op de Beeldbank geselecteerd om in de vorm van een grote sticker de nutskasten aan te kleden. Wie halt houdt aan de nutskasten, krijgt uitleg over de foto via een begeleidende tekst. Nu heeft de gemeente beslist om drie extra nutskasten te verfraaien.