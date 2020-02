Drie bestuurders verliezen rijbewijs bij BOB-controle Robby Dierickx

18 februari 2020

De lokale politie KASTZE heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee alcoholcontroles gehouden op de Rubenslaan in Elewijt en op het kruispunt van de Haachtsesteenweg met de Mechelsesteenweg in Kampenhout. In totaal werden 743 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen. Zes ervan bliezen positief. Van die zes automobilisten moesten er drie hun rijbewijs onmiddellijk inleveren. Nog eens zes bestuurders bliezen ‘alarm’. Daarnaast werden nog verschillende processen-verbaal en onmiddellijke inningen opgesteld. Voornamelijk voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.