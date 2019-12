Drama in Zemst: zoon (58) treft overleden moeder (91) in woning aan en berooft zichzelf meteen van het leven. “Zijn moeder was het enige wat hij had” Robby Dierickx en Wouter Hertogs

21 december 2019

20u38 666 Zemst In de Heidestraat in het Vlaams-Brabantse Weerde bij Zemst heeft de politie gisteren twee doden in een woning aangetroffen. Een vrouw van 91 stierf een natuurlijke dood, haar 58-jarige zoon pleegde zelfmoord toen hij het lichaam van zijn moeder in het huis aantrof. “Al wat hij had was zijn moeder”, klinkt het bij buurtbewoners.

Om 15 uur zakte de politie massaal naar de Heidestraat in Weerde af. Buren hadden even voordien de familie van de bewoners van een woning verwittigd omdat de rolluiken al een tijdje naar beneden waren. “Ik had gezien dat ze al twee dagen niet open waren en heb daarop een van zijn broers gecontacteerd”, aldus een buurvrouw. De familie verwittigde op haar beurt de politie. Agenten sloegen er vervolgens een raam in om naar binnen te kunnen. Volgens het parket Halle-Vilvoorde werden er in de woning twee doden aangetroffen. “Het gaat om een 91-jarige vrouw en haar 58-jarige zoon”, aldus het parket. “Die laatste had zelfmoord gepleegd. De politie en het labo onderzochten of de zoon zijn moeder vermoord had, maar al snel bleek dat de vrouw een natuurlijke dood gestorven was. Ze lag mogelijk al een tijdje dood in de woning. Volgens de laatste vaststellingen trof de zoon het levenloze lichaam van zijn moeder aan, waarna hij zelfmoord pleegde.”

Walter T. (58) woonde samen met zijn moeder. “Hij deed alles voor haar. Ze was eigenlijk het enige wat hij had”, klinkt het bij buurtbewoners. Mogelijk werd de man overmand door verdriet waardoor hij zichzelf van het leven beroofde. “Hij was een ietwat nukkige man die wel eens ruzie maakte om banale zaken zoals blaffende honden”, schetsen buurtbewoners, “zijn moeder zagen we meer maar ook niet veel. Ze leefden toch wat geïsoleerd hier. Erg dat iemand op zijn 58e geen andere uitweg meer ziet.” Jaren geleden pleegde een van zijn broers ook al zelfmoord.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.