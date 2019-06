Domein van Hofstade maakt kennis met nieuwe bars: “Doen dit uit liefde voor het domein” JCV

23 juni 2019

17u32 5 Zemst De drank- en eetgelegenheden op het domein van Hofstade zijn volledig aangepakt. De nieuwe uitbaters stelden afgelopen weekend hun concept aan het grote publiek voor: een vernieuwde strandbar, een nieuwe bar voor de grote speeltuin en een pop-upbar onder de bomen. Het openingsweekend was alvast een succes. “Zo veel volk, dat bewijst dat we deze kans niet mochten laten liggen.”

Het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade heeft wat met een ontspannend drankje in de zon. Het werd niet voor niets in het leven geroepen als ontspanningsplek voor mensen uit Mechelen en de wijde omgeving. Met de lancering van het concept ‘Zuiderbad’ moet die oude glorie herleven op het domein.

Voor de nieuwe concessie koos Sport Vlaanderen voor Thomas Van Roost (35) en Sara Feskens (31). Zij stampten eerder al de Mechelse horecaconcepten Il Cardinale en Wagenoord uit de grond en zijn dus niet aan hun proefstuk toe. “Het was een kans die we niet konden laten liggen”, zegt Feskens. “We wonen zelf in Muizen dus we kennen de buurt en het domein heel goed. De unieke architectuur hier sprak ons al enorm aan. Daarom hebben we beslist om de sprong te wagen.”

Afgelopen weekend werden de zaken feestelijk geopend. “Het was heel leuk om zondag zo’n 2.000 man op het strand te zien liggen”, zegt Feskens. “Het was ook geweldig druk, maar dat betekent natuurlijk dat het een succes was. Er waren nog wat beginnersfoutjes hier en daar, maar dat hadden we verwacht en die werken we eruit. Maar je hebt hier zo een geweldige mix van mensen en de sfeer is ideaal.”

Feestjes en filmavonden

Thomas en Sara voorzien drie bars op het domein. Aan de speeltuin komt er Zomerlust, waar gezinnen terecht kunnen in een self-servicebar. Het historische strandpaviljoen wordt een bar waar je ook kan eten en buiten de betalende zone is er een pop-upbar onder de bomen. “De bedoeling is om ook mensen die niet de betalende zone binnen gaan iets te bieden”, zegt Feskens. “Daar kunnen we ook allerlei evenementjes organiseren zoals een filmavond of een feestje. Volgend jaar zouden we die bar trouwens verhuizen naar het dak van het strandpaviljoen.”

Het Bootshuis, waar je tot voor kort ook terecht kon voor een drankje, zit ook in de concessie. Daar hebben Thomas en Sara echter geen plannen mee. De zaak is al sinds 9 juni gesloten en voorlopig blijft dat zo. “Die zaak moet heel grondig gerenoveerd worden”, zegt Feskens. “We willen daarom geen overhaaste beslissing nemen en al de rest in orde brengen. We zullen eerst bekijken wat de noden zijn van de bezoekers. Is dat nog een bar, een congrescentrum of zelfs een hotel? Dat gaan we eerst bekijken voor we in de toekomst een beslissing nemen.”