Domein Sport Vlaanderen heropent maandag deels de deuren Robby Dierickx

01 mei 2020

09u19 0 Zemst Maandag heropent het domein Sport Vlaanderen in Hofstade haar deuren na een sluiting van zeven weken als gevolg van het coronavirus. Het gaat evenwel om een beperkte heropening, want zonnebaden op het strand zit er voorlopig nog niet in.

Midden maart besloot Sport Vlaanderen aanvankelijk om alleen haar sportaccommodatie in het domein in Hofstade af te sluiten, maar al snel bleek dat heel wat mensen ondanks de lockdown in groep naar het domein afzakten om te ontspannen. Daarop werd beslist om de deuren volledig te sluiten.

Nu de Nationale Veiligheidsraad vorige week besliste om de strikte coronamaatregelen vanaf maandag 4 mei wat te versoepelen, heropenen de poorten van het domein in Hofstade, al blijven heel wat delen wel afgesloten. Wandelaars, fietsers en joggers zijn er vanaf maandag opnieuw toegelaten. Zo kunnen wandelaars er met of zonder hond terecht, zal er gelopen kunnen worden op de Finse piste, het vijf kilometer lange loopparcours of de andere paden, kunnen fietsers zich uitleven op het bikeparcours en zal er bewogen en gesport kunnen worden op de sportvelden.

Social distancing

Sport Vlaanderen benadrukt echter dat er rekening gehouden moet worden met de regel van anderhalve meter afstand en dat er enkel in gezinsverband of met maximaal twee andere mensen gesport mag worden. Contactsporten blijven verboden.

Het strand, de speeltuinen, het sportcomplex, het hoogtouwenparcours, het Sportimonium, de horecazaken en de parking blijven er evenwel gesloten.