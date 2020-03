Domein Sport Vlaanderen dicht: Te veel mensen kwamen er genieten Robby Dierickx

18 maart 2020

16u33 0 Zemst Sport Vlaanderen heeft beslist om al haar sportdomeinen en recreatiecentra, waaronder ook dat in Hofstade, te sluiten. Die beslissing kwam er omdat er afgelopen weekend te veel mensen kwamen genieten van het domein, terwijl de overheid net oproept om niet massaal samen te troepen.

Na de eerste grote maatregelen die de regering donderdagavond lanceerde om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, bleven de domeinen van Sport Vlaanderen nog open. Alleen de sportaccommodatie werd er afgesloten. “Maar afgelopen weekend merkten we dat heel wat mensen in groep naar onze domeinen afzakten, wat uiteraard indruist tegen de richtlijnen van de federale overheid”, zegt Tanja Vanhoecke, communicatieverantwoordelijke van Sport Vlaanderen. “Daarom hebben we beslist om al onze domeinen te sluiten.”

Sportkampen afgelast

Daardoor gaat ook het recreatiedomein in Hofstade op slot. “En dit al zeker tot en met 5 april”, aldus Vanhoecke. “We hebben ondertussen ook beslist om alle sportkampen die in de paasvakantie in het domein gepland stonden te annuleren. De deelnemers hoeven niets te doen en krijgen automatisch hun inschrijvingsgeld terug. De kans is reëel dat het domein in Hofstade ook in de paasvakantie dicht blijft, al moet dat nog definitief bepaald worden.”