Dokter Patrick Roelands komt na 68 dagen aan in Santiago de Compostela Robby Dierickx

28 juni 2019

11u39 4 Zemst 68 dagen en 2.270 kilometer heeft hij gewandeld, maar donderdagmiddag is de Zemstse huisarts Patrick Roelands (60) met de glimlach op het gelaat aangekomen in Santiago de Compostela. Een tocht die hij maakte voor zijn schoondochter, die op miraculeuze wijze een verkeersongeval overleefde. Maandag al gaat de huisarts opnieuw aan de slag in zijn dokterskabinet.

Drie jaar geleden werd zijn schoondochter Marian van het zebrapad gemaaid in Leuven. Ze lag drie weken in coma en bijna iedereen had de hoop al opgegeven. Schoonvader Patrick Roelands hield in die periode een dagboek bij, waarin hij beloofde dat hij de trip naar Santiago de Compostela zou maken indien ze zou overleven. Enkele dagen later ontwaakte Marian uit haar coma en mocht Patrick beginnen plannen. Exact drie jaar later vertrok hij op Paaszondag 21 april aan zijn grootste uitdaging ooit. 68 dagen later en met 2.270 kilometer in de benen, wandelde de Zemstse huisarts donderdagmiddag om 13.30 uur over de ‘eindmeet’ in Santiago de Compostela.

Kaarsjes branden

“De hele trip is zeer goed verlopen”, klinkt het. “De laatste vijf dagen kreeg ik het gezelschap van mijn zoon. Het was ideaal wandelweer en zonder fysieke problemen kwam ik donderdag aan in de Spaanse stad. Vandaag (vrijdag, red.) en zaterdag gaan we nog twee dagen van de omgeving genieten en moet ik wat kaarsjes branden voor patiënten. Zaterdagavond keren we huiswaarts. Met het vliegtuig, gelukkig maar (lacht). Ik denk dat ik het wandelen even niet ga missen.”

Van recupereren is er bij de huisarts amper sprake, want maandag ontvangt hij alweer de eerste patiënten op zijn kabinet.