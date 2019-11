Doe eens een Z-cheque cadeau in de kerstperiode RDK

03 november 2019

Aan de onthaalbalie in het gemeentehuis van Zemst kunnen inwoners voortaan Z-cheques kopen. Die Z-cheques hebben een waarde van 5 of 10 euro en kunnen gebruikt worden om aankopen te doen bij heel wat Zemstse handelszaken. Het is het ideale cadeau voor de eindejaarsfeesten. Een lijst van deelnemende handelaars is terug te vinden op www.zemst.be/zcheque. Ook wanneer je de QR-code op de Z-cheque scant, kom je op die pagina terecht. Het is pas de eerste keer dat inwoners dergelijke cheques kunnen kopen. Voordien werden ze enkel weggegeven bij speciale gelegenheden zoals huwelijken, jubilea en aan doelgroepen.