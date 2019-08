Digitale infoschermen nu al een succes DBS

20 augustus 2019

15u19 0 Zemst De zes digitale infoschermen die in de tweede helft van juli werden geplaatst in Zemst blijken nu al populair. Op deze schermen kunnen verenigingen hun activiteiten aankondigen. Ook het gemeentebestuur zal de schermen gebruiken als bijkomend communicatiekanaal.

Het gemeentebestuur krijgt momenteel al vrij veel aanvragen van verenigingen om de schermen te mogen gebruiken. Het ontwerp van het reglement voor het gebruik van de schermen werd intussen geagendeerd op de gemeenteraad van september zodat verenigingen en organisatoren hun activiteiten via de website kunnen ingeven om te laten verschijnen. Wie nu al activiteiten wil doorgeven, kan al terecht bij team Communicatie (communicatie@zemst.be).

Daarnaast krijgen de diensten ook opmerkingen over de standplaatsen en de oriëntatie van enkele schermen. Het gemeentebestuur laat weten dat de inplanting van de infoborden een doordacht werk van lange adem geweest is en kan verbeterd worden. “Het is intussen wel al duidelijk dat de schermen gezien worden en daardoor een succes zijn”, klinkt het.