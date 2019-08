Dierenwelzijn neemt vijf verwaarloosde schapen in beslag RDK

09 augustus 2019

15u14 2 Zemst De inspectie Dierenwelzijn heeft woensdag vijf verwaarloosde schapen in beslag genomen op een weide in de Dorpsstraat in Weerde. Ook een kadaver werd er meegenomen. De schapen liepen met grote plukken uitgetrokken wol en te lange hoeven rond. Een eerste aanmaning bracht weinig zoden aan de dijk, waarop de dieren bij een nieuwe controle in beslag genomen werden.

De problemen op de weide in de Dorpsstraat in Weerde zijn niet nieuw. In het verleden werden er al verwaarloosde schapen in beslag genomen en afgelopen woensdag was het opnieuw prijs. Die inbeslagname kwam er nadat de eigenaar enkele weken geleden al een aanmaning van de lokale politie had gekregen om zijn schapen te scheren, maar niet in actie schoot. Woensdag kwam de inspectie Dierenwelzijn langs en werden de dieren meegenomen. Ook een kadaver van een schaap in verre staat van ontbinding werd opgehaald. “Maar ook de accommodatie in de weide liet te wensen over”, zegt de korpschef van politiezone KASTZE, Filip Van Steenbergen. “Er werd een proces-verbaal opgesteld en het parket Halle-Vilvoorde zal beslissen welke maatregelen er genomen zullen worden. Het klopt inderdaad dat het niet de eerste keer is dat we moesten ingrijpen op die locatie.”

Schepen van Dierenwelzijn Greta Lauwers (VLAM Zemst) betreurt dat er opnieuw dieren in beslag genomen moesten worden. “Ik zal zeker nagaan hoe we hiertegen kunnen optreden”, laat ze weten.