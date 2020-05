Dierenopvangcentrum zoekt nog meer gemeenten om zwerfkatten te vangen Robby Dierickx

08u37 0 Zemst Het dierenopvangcentrum in Eppegem, dat nu al actief is in Zemst, Steenokkerzeel, Kampenhout en Boortmeerbeek voor het vangen van zwerfkatten en het ophalen van gevonden honden en katten, zoekt nog meer gemeenten om haar werking uit te breiden. Ondertussen lopen er al onderhandelingen met een vijfde gemeente.

“We hebben nog voldoende ruimte om uit te breiden”, zegt Ferry Heikoop van Dierenopvangcentrum Zemst. “Daardoor kunnen nog meer buurgemeenten zich aansluiten, zowel voor het vangen van zwerfkatten als voor het ophalen van gevonden honden en katten. Een contractgemeente kan ook enkel voor die laatste optie kiezen. Maar indien een gemeente wenst dat het Dierenopvangcentrum Zemst de zwerfkatten op haar grondgebied vangt en steriel maakt, kan dit enkel in combinatie met een overeenkomst voor het ophalen van gevonden honden en katten.”

7 dagen op 7

Ferry Heikoop benadrukt dat de werking van het dierenasiel uniek is. “Zo nemen we alle administratie over van de politie en de gemeentediensten. Burgers kunnen met andere woorden rechtstreeks met ons bellen om een melding te doen van zwerfkatten of wanneer ze een verdwaalde hond of kat gevonden hebben. Ze hoeven de gemeente of de politie niet langer in te lichten. Wij halen de dieren zeven dagen op zeven tussen 8 en 17 uur op. Buiten de openingsuren haalt de politie vondelingen op en brengt ze in veiligheid naar het dierenopvangcentrum, waar ze toegang tot heeft. Zwerfkatten worden vijf dagen per week gevangen, met uitzondering van feestdagen.”

Gemeenten die meer informatie over de samenwerking willen, kunnen mailen naar info@dierenopvangcentrumzemst.be.