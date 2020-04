Dierenopvangcentrum vreest massale dumping van impulsief aangekochte huisdieren na lockdown Robby Dierickx

23 april 2020

09u25 0 Zemst Stilte voor de storm in het dierenopvangcentrum in Eppegem? Met slechts acht katten is het dierenasiel zo goed als leeg, terwijl april volgens uitbater Ferry Heikoop normaal gezien een bijzonder drukke maand is. Hij vreest echter dat mensen die in deze lockdown op impulsieve wijze een huisdier kopen de dieren na de coronamaatregelen massaal zullen dumpen.

“Broodfokkers spelen goed in op de lockdown en zijn thuisleveranciers van een al te vaak impulsieve aankoop”, zegt Ferry Heikoop. “Je kan een pup uitkiezen via internet en online betalen. Het diertje wordt dan aan huis geleverd zonder verdere vragen en controles. Mensen hebben vaak minder om handen in deze periode en dus tijd om een pup in huis te halen. Maar wat als ze opnieuw moeten gaan werken? Ik vrees dat de problemen dan pas zullen beginnen en veel van deze dieren in de asielen zullen terechtkomen. Ik zal daarom strengere controles uitvoeren bij de afstand van pups na de lockdown. Onregelmatigheden en onjuistheden zullen onmiddellijk gemeld worden bij de Dienst Dierenwelzijn.”

Onheilspellend

Dat er momenteel een pak minder katten in het dierenasiel zitten, is volgens Heikoop het gevolg van het zo goed als stilgevallen zwerfkattenbeleid. “De meldingen die we normaal krijgen om zwerfkatten te vangen en steriel te maken, staan momenteel op een laag pitje. Dit is haast onheilspellend. Zwerfkatten moeten steriel gemaakt worden, net als pasgeboren kittens. Het is van groot belang dat we ze verder steriel kunnen maken en de kittens kunnen opgevangen worden. Zo niet zijn alle gedane inspanningen van de voorbije jaren een maat voor niets geweest en krijgen we volop nieuwe kolonies zwerfkatten.”