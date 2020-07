Dierenopvangcentrum kan toestroom kittens van zwerfkatten amper aan Robby Dierickx

23 juli 2020

14u48 0 Zemst Met zowat zestig kittens van zwerfkatten zit het Dierenopvangcentrum Zemst bijna op haar limiet. De kittens, die tussen hun vierde en achtste levensweek gevonden worden, krijgen steeds opvang bij gastgezinnen, maar die zitten bijna allemaal vol. Uitbater Ferry Heikoop dreigt een opnamestop voor gewone katten te moeten invoeren.

Het Dierenopvangcentrum Zemst vangt de gevonden zwerfkatten in Zemst, Kampenhout, Boortmeerbeek, Machelen en Grimbergen op. “Gevonden kittens worden in de eerste weken opgevangen door gastgezinnen”, legt Ferry Heikoop uit. “Na veertien weken kunnen ze geadopteerd worden. Maar vandaag zitten we bijna aan de limiet van onze gastgezinnen. Per gezin mag er slechts één nestje opgevangen worden om ziekteverspreiding te voorkomen. Door het hoge aantal gevonden kittens – momenteel zijn het er zestig – vangen bijna alle gastgezinnen vandaag een nestje op.”

Opnamestop?

En dus moet uitbater Ferry Heikoop op zoek naar een oplossing. “Als het aantal kittens blijft stijgen, dan dreigen we een opnamestop voor gewone katten te moeten invoeren. Dat is onze allerlaatste optie, maar als het echt moet, dan kunnen we niet anders. Om dat te voorkomen zijn we op zoek naar extra gastgezinnen.”

Behalve de kittens van zwerfkatten worden ook de moeders gevangen. Zij worden gesteriliseerd om te voorkomen dat ze in de toekomst opnieuw zwanger geraken.