Dierenasiel start crowdfunding om sluitingsperiode door coronavirus te overbruggen Robby Dierickx

23 maart 2020

10u06 0 Zemst Het dierenopvangcentrum van Eppegem is een geldinzamelingsactie gestart omdat het centrum door de coronacrisis gesloten is en er dus ook geen inkomsten meer zijn. In amper enkele dagen tijd staat de teller al op ruim 2.500 euro.

“We kunnen niet anders dan de strenge maatregelen te volgen en daarom hebben we het dierenopvangcentrum vorige week gesloten”, zegt uitbater Ferry Heikoop. “Zo zijn er geen adopties meer en kunnen mensen ook geen dieren meer binnen brengen. Ook de evenementen werden on hold gezet. Dit alles zorgt ervoor dat er geen inkomsten meer zijn. Ondertussen blijven de betalingen wel binnen komen. Denk maar aan de kosten voor de dierenarts, de loonbetalingen en het voedsel. Momenteel zitten er zes honden en tien katten in ons opvangcentrum.”

2.500 euro

Voorlopig is er vanuit de overheid ook geen steunmaatregel voor dierenasielen uitgewerkt, al liet minister Ben Weyts (N-VA) eind vorige week weten “ermee bezig te zijn”. Om de werking van het opvangcentrum in Eppegem te kunnen blijven garanderen, is Ferry Heikoop met een geldinzamelingsactie gestart. “Mensen kunnen vrijwillig geld doneren via onze website en onze Facebook-pagina”, klinkt het. “En dat lijkt aardig te lukken, want momenteel hebben we al 2.500 euro ingezameld.”

Toch ook goed nieuws dezer dagen voor Ferry Heikoop. Hij kreeg van het gemeentebestuur van Zemst namelijk te horen dat hij binnenkort een extra terrein naast het opvangcentrum krijgt. “Ik denk eraan om daar een gebouw voor de honden neer te poten. Op die manier hebben de honden en de katten elk een apart gebouw.”