Dertiger misbruikt minderjarige in een bos: “Zelfs in een 15-jarige met mentale problemen zag hij een opportuniteit!” Wouter Hertogs

17 september 2020

15u24 0 Zemst Een Leuvense dertiger riskeert 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, voor zedenfeiten met een 15-jarige jongen. Hij sprak via het internet af met de tiener waarna hij zich in een bos in Zemst aan hem vergreep.

Op 3 januari 2019 sprak de man af met een minderjarige jongen die hij op grindr had leren kennen. Na enkele seksueel getinte gesprekken spraken de twee af in een bos in Zemst. Hoewel de tiener ook met mentale problemen kampte hield dit de Leuvenaar er niet van om de jongen te betasten en er bepaalde seksuele betrekkingen mee te hebben. De zaak kwam uit toen hij het verhaal al lachend opbiechtte aan het gastgezin waar hij verbleef. Het parket vorderde een celstraf van 18 maanden, waarvan de helft met uitstel. Als probatievoorwaarden werd gevraagd om zich te laten begeleiden op psychisch gebied en om geen contact meer te hebben met minderjarigen. “Meneer heeft een uitgebreid seksleven. Zelfs in een 15-jarige jongen met mentale problemen zag hij een seksuele opportuniteit”, klonk het. De verdediging vraagt om de probatie-opschorting. Uitspraak op 15 oktober.