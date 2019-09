De Waterleest heeft zes nieuwe klassen, berging, refter en grotere speelplaats RDK

04 september 2019

16u00 0 Zemst In gemeenteschool De Waterleest in Eppegem kunnen ze eindelijk opnieuw ademhalen. Nadat de school geruime tijd met plaatsgebrek kampte, is de nieuwbouw nu klaar. Die telt zes nieuwe klassen, een berging en een refter. Daarnaast werd ook de speelplaats vernieuwd én vergroot.

Directeur Luc De Donder moest de voorbije jaren creatief zijn om al zijn leerlingen onderdak te kunnen geven. De gemeente plaatste onder meer twee klascontainers, maar dan nog was het zoeken naar oplossingen. Grootste ‘slachtoffers’ waren de levensbeschouwelijke vakken. Die werden soms noodgedwongen in de gangen gegeven. “Een uitbreiding was met andere woorden broodnodig”, aldus de directeur.

En met het begin van het nieuwe schooljaar kwam ook het goede nieuws, want de nieuwbouw is klaar. “We beschikken nu over zes extra klaslokalen, een berging, een refter, een sanitair blok en een grotere speelplaats. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we nu voor alle klassen een lokaal hebben.”

De officiële opening van het nieuwe gebouw vindt op zondag 6 oktober om 14 uur plaats.