De Ronde tegen Corona in de Brusselse rand: zo geweldig waren jullie! Evelien Verstraeten

06 april 2020

Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. Voor alle beelden kunnen jullie hier terecht. On-ge-loof-lijk bedankt, Vlaanderen!

Anja, Hannelore en Thomas De Reys uit Zemst steken een duim op naar de helden van vandaag.

De dochters van Ann Mafranckx uit Zemst missen hun lieve bomma.

Angie Wilbers uit Londerzeel dankt ook de media in deze coronatijden. Graag gedaan, Angie!

De kinderen van Anouk Gribbe uit Londerzeel haalden al hun knuffelberen boven om een groot hart te vormen in de tuin.

Aurélie Van Vlasselaer uit Steenokkerzeel vocht zelf tegen Covid-19. Na 2,5 weken in quarantaine in eigen huis mag ze zichzelf genezen verklaren. Ze bedankt in het bijzonder haar drie jongens die zo goed voor haar gezorgd hebben.

Louise, Marie en Camille uit Zaventem maakten een mooi spandoek voor hun omi, die in deze moeilijke tijden ook nog eens tegen kanker vecht.

De zonen van Elisabeth Beelen uit Steenokkerzeel sturen een hartje naar oma Hugette en opa Theo.

Elysia Maris mist haar klasje en haar juf van De Kriekelaar in Elewijt.

Veel liefde uit Londerzeel. Evi Aelbrecht stuurde dit hartverwarmende beeld in.

Het gezin van Hailong Mei uit Londerzeel zorgt goed voor elkaar.

Het gezin Van Hemeryck uit Meise steunt Marc Van Ranst. Go-go-go Marc!

Xanthe, Noa, Ilan en Yalin uit Tervuren laten de moed niet zakken.

Jelle Buelens uit Kapelle-op-den-Bos bedankt alle dokters en verpleegkundigen. Zijn eigen verpleegkundige partner was zondag van de partij in het UZ, dus beleefde hij zijn dag alleen thuis in zijn jacuzzi.

Na regen komt zonneschijn: een mooie boodschap uit Londerzeel. Jessie De Boeck stuurde dit beeld in.

De tuin van Kirstel Van Den Eynde uit Zemst is klaar voor een trainingsparcours voor honden. Ze steekt ook Ferm-thuis-zorg een hart onder de riem.

Lara Detiege uit Zemst maakt een tekening voor haar jarig petekind Laira.

Laura Geens uit Grimbergen zet haar beste beentje voor tegen corona.

Deze Zemstse kinderen maken een vuist tegen corona. Dit beeld werd ingestuurd door Lenny Opdebeeck.

Linde en Lize Doms uit Zaventem sturen een dikke knuffel richting Vlaanderen.

Ook Marijke Van den Broeck uit Zemst steunt Vlaanderen met een boodschap in witte keien.

Een welgemeende bedankt uit de tuin van Marjolein Torfs in Zemst.

Nick, Melissa, Norah en Ameer uit Zemst missen hun familie en vrienden.

Nina Boydens uit Overijse barbecuet in eigen tuin.

Nona Lamberts uit Londerzeel stuurt veel sterkte de wereld in.

Oma en opa uit Vilvoorde missen hun kleinkinderen. Bedankt Lars Peeters voor dit beeld.

Een welgemeende ‘dank u' van de kinderen van Saida Cardinaels uit Zaventem.

Sarah Van Deuren uit Zemst tekende een grote boodschap op straat: “Een gelukkige verjaardag voor Danniq. En groetjes aan ‘papy’ die alleen is in zijn huis.”

Het gezin Vermeirssen-Coosemans uit Zemst mist familie en vrienden, maar stuurt veel liefde hun richting uit.

Alle hulpverleners krijgen een dikke duim van Viktor Van Roey uit Zaventem.

De bewoners van wzc Zonnesteen in Zemst zwaaien er op los in een stralend zonnetje.

De vriend van Shauni Vastersavendts uit Duisburg is op missie vertrokken met het leger. Zij en hun dochtertje sturen veel liefs zijn richting uit.

Vele groetjes van het personeel uit woonzorgcentrum Armonea in Koningslo.