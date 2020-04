De Ronde tegen Corona: bewoners VZW Zonnesteen bedanken buurt en zingen zorgen van zich af Wouter Hertogs

05 april 2020

19u46 22 Zemst Ondanks de barre tijden hebben ze zich in WZC Zonnesteen niet verveeld de afgelopen dagen. In het kader van onze ‘Ronde tegen Corona’ staken ze de handen uit de mouwen. De televisie haalden ze niet, maar onze krant wel.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Aan het rusthuis was een groot spandoek met ‘Dankjewel’ op te zien. “Een grote bedankt voor iedereen die ons steunt. Het is bedoeld voor de buurtbewoners en als dank voor de vele tekeningen en brieven die we krijgen van kinderen en tieners, zelfs van velen die we niet kennen”, verklaart evenementenverantwoordelijke Karine Speelman.

Daar bleef het niet bij. De bewoners maakten immers hun eigen coronalied op de tonen van ‘O dennenboom’. Ook reden ze in de tuin of op hun balkon hun eigen Ronde van Vlaanderen op de hometrainer. Ook al haalden ze de uitzending niet, toch was het een leuke afleiding. “We hebben toch kunnen genieten van het zonnetje en de zorgen van ons afgezongen”, bekijken ze het positief bij Zonnesteen. “We hebben gelukkig nog geen zieken hier en maken er dan ook het beste van. Voor de mensen is het natuurlijk niet gemakkelijk om hun kinderen of kleinkinderen te moeten missen, of hun wijntje in de cafetaria te moeten laten. Ook voor het zorgpersoneel is het moeilijk. We missen immers een essentiële schakel: de vele vrijwilligers die normaal gezien komen helpen”, voegt Speelman er nog aan toe.