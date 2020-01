De Kreuners openen 37ste editie Weerdse Bierfeesten Robby Dierickx

14 januari 2020

10u39 7 Zemst De organisatie van de Weerdse Bierfeesten heeft dinsdag een eerste lading namen voor haar 37ste editie bekendgemaakt. Onder meer De Kreuners, de Guy Swinnen Band en Pat Krimson zakken naar Weerde af. De Weerdse Bierfeesten duren dit jaar uitzonderlijk drie dagen en vinden plaats op donderdag 30 april, vrijdag 1 en zaterdag 2 mei.

Nadat de organisatie een maand geleden al bekend maakte dat het festival dit jaar geen twee maar drie dagen zal duren, gaf men dinsdag de eerste namen prijs. “Op donderdag, onze extra festivaldag, verwelkomen we niemand minder dan De Kreuners”, zegt Stijn Bauters van de organisatie. “Zij openen hun zomertour in Weerde en brengen al hun hits mee. De Belpopliefhebbers zullen die dag trouwens nog meer aan hun trekken komen, want ook de Guy Swinnen Band zal op ons podium staan. Na beide optredens zal er nog gedanst kunnen worden op de beste muziek van vroeger en nu.”

Pat Krimson

Les Truttes staat op vrijdag 1 mei op het podium met een nieuwe en spectaculaire show. Op zaterdag zakt de Nederlandse hiphopsensatie Snelle naar Weerde af. Warhola is de tweede headliner die dag en voorts kan er nog gedanst worden op dj-sets van onder andere Pat Krimson en Omdat Het Kan Soundsystem feat. Average Bob. Binnenkort maakt de organisatie nog meer namen bekend.

De reguliere ticketverkoop is dinsdag gestart. Er worden nog steeds early birdcombitickets aangeboden. Voor 30 euro krijg je drie dagen toegang tot de Bierfeesten. Meer informatie en tickets via www.weerdsebierfeesten.be.