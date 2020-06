Dan toch Zemst Zingt, maar wel van in ons kot Robby Dierickx

25 juni 2020

Er zal vrijdagavond dan toch gezongen kunnen worden op Zemst Zingt. Alleen zal dat niet op het Plein van de Verdraagzaamheid gebeuren, maar wel in onze woonkamer. Door het coronavirus werd het jaarlijkse evenement afgelast, maar koos de gemeente voor een digitaal alternatief.

De voorbije weken deed de gemeente een oproep aan lokaal muziektalent om een filmpje in te sturen. In totaal werden tien filmpjes verzameld. Die worden vrijdagavond om 20 uur op de Facebookpagina van de gemeente Zemst geplaatst zodat inwoners van in hun eigen huiskamer kunnen meezingen en dansen. Ook de liedjesteksten zullen gepubliceerd worden. Deelnemers wordt gevraagd om foto’s en video’s te delen.